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09:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Облачная погода и снег ожидаются в Нижегородской области в начале недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 13 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Температура воздуха составит -6 градусов. Ветер юго-западный, 5 м/с.

14 февраля ожидается облачная погода, снег. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем -2 градуса. Ветер северный, 5 м/с.

15 февраля — облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха -6 градусов ночью и -3 градуса днем. Ветер северный, 5 м/с.

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