Похолодание ждет хабаровчан уже на этой неделе

Нынешнее потепление, установившееся в Хабаровске, окажется недолгим. В четверг краевая столица окажется во власти западного циклона, после ухода которого в городе похолодает. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Игнатенко.

«Относительно теплая погода сохранится еще во вторник и среду. В четверг и пятницу Хабаровск окажется во власти западного циклона, пройдет снег и уже немного похолодает. Днем температура воздуха составит −9…−11 градусов, ночью — 14…-16. В субботу, 18 февраля, западный циклон сменится более холодной воздушной массой. Ночные температуры при этом будут в пределах −19…−23 градусов, дневные — −10…−13 градусов», — рассказала Людмила Игнатенко.

Представитель гидрометцентра отметила, что сейчас в Хабаровске температура воздуха на 3−4 градуса превышает климатическую норму для февраля.