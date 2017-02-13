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10:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Поперек дорог, болот и чужих участков: как правильно выбрать свой дальневосточный гектар

Специалист отдела земельно-инвестиционной политики администрации рассказала, в чем чаще всего ошибаются желающие получить землю.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Получатели дальневосточного гектара допускают ошибки, выбирая гектары в неподходящих местах или с «осложнениями» в виде болотистой местности или проходящей через их участок дороги. На что еще обратить внимание будущим землевладельцам при выборе участка, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела земельно-инвестиционной политики администрации Хабаровского района Алена Туева.

Напомним, что с самого начала проекта по раздаче земли Хабаровский район лидировал по популярности у желающих получить гектар. Поэтому администрация района столкнулась почти со всеми возможными ошибками, которые допускают будущие землевладельцы. Временами, по словам специалиста, даже приходится «передвигать» участки.

— С точки зрения Земельного кодекса должно выполняться без учета чрезполосицы, вклинивания и прочего. Но на практике иногда мы видим, что земля формируется не совсем корректно: оставляется узкий проход, иногда совсем закрывается проезд на другие участки. Мы, конечно, будем предлагать сдвинуть землевладение. Хотя бы с формой никто не экспериментирует, хотя в моей практике попадались треугольные «гектары», — поделилась Алена Туева.

Как рассказал начальник отдела земельной политики, очень многие обратившиеся за землей даже не смотрят на карту при выборе земли.

— Люди часто просто наспех поверх карты рисуют свой «гектар». Хотя при выборе участка нужно обратить внимание на «подложку», то есть, что там на земле есть. Но часто граждане забывают, выбирая землю, элементарно подключить слои «Google Карт». Хотя это позволяет увидеть наличие дорог, рек, чужой недвижимости, — поделилась опытом Алена Туева.

По словам чиновника, также не все знают, что существуют дороги, которые не указаны в кадастре, но все еще действуют.

— Поверх таких внутрипоселенческих путей участок, понятное дело, рисовать нельзя, если не хотите получить отказ, — напомнила Алена Туева.

Кроме этого, через космоснимки можно определить заболоченность участка, что в Хабаровском крае является очень актуальной проблемой.

— Если на карте ровная поверхность без своеобразных пупырышков — участок сухой. В том случае, когда на карте есть эти бугорочки или идет река близко или даже через «гектар» — территория будет подтапливаемой и болотистой, — пояснила Алена Туева.

Однако не все данные можно посмотреть на карте. Желающих узнать, чем занимаются соседи по участку, чтобы скорректировать выбор деятельности, ждут определенные сложности.

— Фактически таких данных нигде посмотреть нельзя. При оформлении человек может выбирать вид деятельности до года. Единственное, что может здесь помочь, это карта зонирования поселений в том районе, где вы берете гектар. Соответственно, желающим строить дом лучше выбирать жилую зону, а сельскохозяйственникам выбирать территории между поселениями, — рассказала Алена Туева.

В этом случае все еще не понятно, что делать будущем владельцу турфирмы, рядом с которым решил отстроиться будущий хозяин «ароматной» свинофермы. Пока решения подобных вопросов не найдено.

Лучше же всего, по мнению начальника отдела земельной политики, познакомиться с выбранным участком лично, чтобы в течение пяти лет не жалеть о собственном выборе.

— Люди подчас выбирают землю безответственно, в духе «схватить и побежать». Хотя можно, позвонить нам, мы смотрим вместе с человеком, если совсем непонятно — приглашаем посмотреть, все популярно объясняем, — подытожила Алена Туева.

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