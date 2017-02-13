Лучшие парикмахерские и ателье выберут в Хабаровске
В Хабаровске пройдет конкурс среди предприятий бытового обслуживания.
В Хабаровске пройдет конкурс среди предприятий бытового обслуживания.
В числе номинаций — «Лучший салон красоты», «Лучшая парикмахерская», «Лучшее ателье по ремонту и пошиву швейных изделий», «Лучшая мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий».
Жюри оценит творческий подход работников предприятия, использование прогрессивных методов обслуживания, отсутствие жалоб от клиентов и обратит внимание на другие аспекты. Также конкурсанты презентуют свои фирмы.
Заявки на участие можно подать до 22 февраля по адресу: улица Нагишкина, 7, кабинет № 1. Телефон для справок: 40−88−73, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на