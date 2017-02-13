Лучшие парикмахерские и ателье выберут в Хабаровске

В числе номинаций — «Лучший салон красоты», «Лучшая парикмахерская», «Лучшее ателье по ремонту и пошиву швейных изделий», «Лучшая мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий».

Жюри оценит творческий подход работников предприятия, использование прогрессивных методов обслуживания, отсутствие жалоб от клиентов и обратит внимание на другие аспекты. Также конкурсанты презентуют свои фирмы.