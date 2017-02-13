Шестой «Тотальный диктант» в Воронеже пройдет 8 апреля

Воронеж в шестой раз присоединится к «Тотальному диктанту» в 2017 году, сообщается в его группе в соцсети. Образовательная акция пройдет в субботу, 8 апреля. Начало — в 14:00.

В предыдущие годы к написанию «Тотального диктанта» всех желающих бесплатно готовил Учебно-научный центр русского языка Воронежского госуниверситета (ВГУ). В 2017 году вуз исключение делать не стал и запустил бесплатную «Школу грамотности», еженедельные занятия в течение всего учебного года. На них можно и подготовиться и к «Тотальному диктанту». Уточнить информацию можно по телефону 220 84 26.

В 2016 году в Воронеже и области к международной акции проверки грамотности «Тотальный диктант» присоединились 1215 человек, в городе всего четыре человека справились с диктантом на «отлично» — это три учительницы и школьница. В 2016 году количество отличников «Тотального диктанта» сократилось в шесть раз — в 2015-ом текст образовательной акции без ошибок написали 24 человека, но тогда и участников было в два раза больше — около 2,5 тыс. человек. По словам организаторов, больше всего ошибок в «Тотальном диктанте-2016» воронежцы допустили в пунктуации. Справка РИА «Воронеж».

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира. В разные годы авторами текста для «Тотального диктанта» становились современные писатели Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Борис Стругацкий, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин.