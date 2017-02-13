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12:08 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске коров выпустили пастись в снег

Фотографии с гуляющими на снегу коровами появились в соцсетях.

В Омске коров выпустили пастись в снег. Информация об этом была опубликована в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщается, коровы, гуляющие в мороз по снегу, были замечены на полях Сибнисхоза. Автор поста предложил разобраться с их хозяином, заявляя, что летом животные ходят по свалкам.

В комментариях большинство омичей не выразили особой жалости к коровам. А один из пользователей пошутил, что коров стоит забрать на передержку.

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