В Омске коров выпустили пастись в снег. Информация об этом была опубликована в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщается, коровы, гуляющие в мороз по снегу, были замечены на полях Сибнисхоза. Автор поста предложил разобраться с их хозяином, заявляя, что летом животные ходят по свалкам.

В комментариях большинство омичей не выразили особой жалости к коровам. А один из пользователей пошутил, что коров стоит забрать на передержку.