Неизвестные от имени приставов отправляют волгоградцам содержащие вирусы электронные письма
Неизвестные от имени судебных приставов отправляют волгоградцам письма, в которых содержится вредоносная ссылка.
Неизвестные от имени судебных приставов отправляют волгоградцам письма, в которых содержится вредоносная ссылка.
Перейдя по указанному адресу волгоградцы автоматически заражают свой компьютер вирусом. Об этом ВДТВ рассказали в
Злоумышленники в тексте сообщения информируют горожан о задолженности. В письме они дают ссылку, пройдя по которой, в компьютер загружается документ, содержащий вирус. Сотрудники ведомства просят внимательно читать сообщения, а также не скачивать подозрительные файлы. Если же такой случай произошел, то волгоградцев просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.