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10:34 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Неизвестные от имени приставов отправляют волгоградцам содержащие вирусы электронные письма

Неизвестные от имени судебных приставов отправляют волгоградцам письма, в которых содержится вредоносная ссылка.

Перейдя по указанному адресу волгоградцы автоматически заражают свой компьютер вирусом. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе УФССП.

Злоумышленники в тексте сообщения информируют горожан о задолженности. В письме они дают ссылку, пройдя по которой, в компьютер загружается документ, содержащий вирус. Сотрудники ведомства просят внимательно читать сообщения, а также не скачивать подозрительные файлы. Если же такой случай произошел, то волгоградцев просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

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