Неизвестные от имени приставов отправляют волгоградцам содержащие вирусы электронные письма

Перейдя по указанному адресу волгоградцы автоматически заражают свой компьютер вирусом. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе УФССП.

Злоумышленники в тексте сообщения информируют горожан о задолженности. В письме они дают ссылку, пройдя по которой, в компьютер загружается документ, содержащий вирус. Сотрудники ведомства просят внимательно читать сообщения, а также не скачивать подозрительные файлы. Если же такой случай произошел, то волгоградцев просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.