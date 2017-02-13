Синоптики рассказали, когда ждать потепления
Осадки и тепло на всю территорию Казахстана принесет циклон из Средиземного моря.
Осадки и тепло на всю территорию Казахстана принесет циклон из Средиземного моря.
Потепление на всей территории страны ожидается уже в ближайшие дни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Установившиеся в Казахстане морозы, с температурой воздуха ниже нормы на 7−12 градусов, вызваны влиянием отрога Сибирского антициклона. Однако синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни.
«Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесет с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики», — сообщает
По прогнозам синоптиков на
Напомним, недавние заморозки в Астане вызвали бурное обсуждение пользователей Казнета. Астанчане фотографировали солнечное гало, выливали кипяток из окна и снимали репортажи «с места событий» для жителей южных регионов страны.