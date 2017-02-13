Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Потепление на всей территории страны ожидается уже в ближайшие дни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Установившиеся в Казахстане морозы, с температурой воздуха ниже нормы на 7−12 градусов, вызваны влиянием отрога Сибирского антициклона. Однако синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни.

«Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесет с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики», — сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков на 14—16 февраля , на западе ночью ожидается повышение температуры от 13−23 до 3−8 градусов, местами 11−16 мороза, на севере, востоке и в центре от 20−30 до 17−25 градусов мороза, в южных регионах 0−5, местами 10−15 мороза, в Кызылординской области 10−15, местами 20 мороза.

Напомним, недавние заморозки в Астане вызвали бурное обсуждение пользователей Казнета. Астанчане фотографировали солнечное гало, выливали кипяток из окна и снимали репортажи «с места событий» для жителей южных регионов страны.