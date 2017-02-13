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10:46 (мск), источник: Интерфакс

Француз подал в суд на Uber из-за распавшегося брака

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Француз подал в суд на компанию-разработчика сервиса заказа такси Uber Technologies из-за распавшегося брака.

Источник: Reuters

Некоторое время мужчина, имя которого не называется, регулярно посещал жившую в том же городе любовницу, сообщает BBC.

Все продолжалось без проблем до тех пор, пока мужчина не вызвал Uber с телефона жены.

Он открыл приложение под своим аккаунтом, а после вышел из него, однако из-за ошибки в программе на телефон жены продолжали приходить уведомления о поездках мужа.

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С тех пор пара уже развелась, но муж, считая себя жертвой некачественной работы приложения, подал на его производителей в суд. Сумма иска, по сообщению газеты Figaro, составляет 45 млн евро. «Мой клиент стал жертвой бага (ошибка в приложении — прим. ИФ)», — заявил адвокат потерпевшего Давид-Андре Дармон корреспонденту AFP после подачи искового заявления в суд города Грас. — Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни.

Сумму иска адвокат не подтвердил. Баг, из-за которого житель юга Франции потерял жену, был устранен в декабрьском обновлении приложения Uber.

Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 520 городах в почти 70 странах, в том числе в России.

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