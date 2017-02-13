Француз подал в суд на Uber из-за распавшегося брака
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Француз подал в суд на
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Француз подал в суд на
Некоторое время мужчина, имя которого не называется, регулярно посещал жившую в том же городе любовницу, сообщает BBC.
Он открыл приложение под своим аккаунтом, а после вышел из него, однако
С тех пор пара уже развелась, но муж, считая себя жертвой некачественной работы приложения, подал на его производителей в суд. Сумма иска, по сообщению газеты Figaro, составляет 45 млн евро. «Мой клиент стал жертвой бага (ошибка в приложении — прим. ИФ)», — заявил адвокат потерпевшего
Сумму иска адвокат не подтвердил. Баг,
Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 520 городах в почти 70 странах, в том числе в России.