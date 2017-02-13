Кто из петербургских чиновников ездит на велосипеде зимой

Как оказалось, первый зампред комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов ездит на велосипеде даже зимой. Он рассказал «Водителю», что открыл зимний сезон еще 1 февраля. А 10-го — съездил на велосипеде на работу, таким образом поддержав международную акцию любителей двухколесных транспортных средств.

Путь из дома до здания КРТИ на Караванной улице и обратно составил 24 км. Рядом со зданием комитета нет велопарковок. Поэтому, по словам Власова, свой транспорт он паркует во дворе.