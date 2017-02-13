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12:00 (мск), источник: Водитель Петербурга

Кто из петербургских чиновников ездит на велосипеде зимой

Петербургский чиновник сдержал свое обещание и действительно ездит по городу на велосипеде.

Источник: Водитель Петербурга

Как оказалось, первый зампред комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов ездит на велосипеде даже зимой. Он рассказал «Водителю», что открыл зимний сезон еще 1 февраля. А 10-го — съездил на велосипеде на работу, таким образом поддержав международную акцию любителей двухколесных транспортных средств.

Путь из дома до здания КРТИ на Караванной улице и обратно составил 24 км. Рядом со зданием комитета нет велопарковок. Поэтому, по словам Власова, свой транспорт он паркует во дворе.

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