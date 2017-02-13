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10:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Когда в донских школах отменят вторую смену?

Задача по переходу детей на обучение в одну смену очень важна, однако она непростая.

Обещали, что школы будут отказываться от двухсменки. Но у некоторых детей учёба по-прежнему с обеда. Делать вечером домашнее задание нет сил… Когда вторая смена канет в Лету?

На недавней пресс-конференции губернатору Ростовской области Василию Голубеву задали аналогичный вопрос.

«Задача по переходу детей на обучение в одну смену очень важна, однако она непростая, — пояснил глава региона. — Самое сложное положение сейчас в донской столице, где в две смены работают около двух третей дневных школ. Чтобы к 2025 году в рамках программы дать ученикам и педагогам возможность позабыть о двухсменке, на Дону необходимо создать ещё 75,5 тысячи школьных мест. В одном только Ростове предстоит построить 10 школ. Например, школу на 1340 мест начнут возводить в этом году. В Донецке стартовала программа по возведению школы на 600 мест. Ещё пять проектов строительства школ в работе. Некоторые заведения будем расширять и за счёт реконструкции, пристроек».

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