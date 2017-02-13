Около 100 многодетных семей Дона получили бесплатные участки с начала года

До конца года землей под строительство в регионе планируется обеспечить не менее 3000 семей.

С 2011 года бесплатные участки на Дону получили около 12,6 тыс. многодетных семей.

По информации областных властей, в муниципальных образованиях региона ведется работа по межеванию участков для многодетных семей, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств.