Жители Туапсе и Анапы напишут гимн Союза городов воинской славы
7 февраля стартовал конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы.
7 февраля стартовал конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Как любители, так и профессионалы. От Кубани гимн напишут жители Туапсе и Анапы. От каждого города Воинской славы комиссия примет только один проект. Жюри конкурса будет рассматривать завершенные
Проект, ставший победителем конкурса, станет официальным гимном Союза городов воинской славы.
Конкурс пройдет в два этапа: отборочный и заключительный. Победителя определят с учетом народного