Жители Туапсе и Анапы напишут гимн Союза городов воинской славы

В конкурсе могут принять участие все желающие. Как любители, так и профессионалы. От Кубани гимн напишут жители Туапсе и Анапы. От каждого города Воинской славы комиссия примет только один проект. Жюри конкурса будет рассматривать завершенные музыкально-поэтические произведения, продолжительностью до четырех минут. Текст и музыка должны быть авторскими и оригинальными.

Проект, ставший победителем конкурса, станет официальным гимном Союза городов воинской славы.