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10:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жители Туапсе и Анапы напишут гимн Союза городов воинской славы

7 февраля стартовал конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы.

Источник: ГТРК «Кубань»

В конкурсе могут принять участие все желающие. Как любители, так и профессионалы. От Кубани гимн напишут жители Туапсе и Анапы. От каждого города Воинской славы комиссия примет только один проект. Жюри конкурса будет рассматривать завершенные музыкально-поэтические произведения, продолжительностью до четырех минут. Текст и музыка должны быть авторскими и оригинальными.

Проект, ставший победителем конкурса, станет официальным гимном Союза городов воинской славы.

Конкурс пройдет в два этапа: отборочный и заключительный. Победителя определят с учетом народного онлайн-голосования. Результаты объявят в июне, ходе проведения Общего собрания членов Союза городов воинской славы в Архангельске, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе Союза городов воинской славы.

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