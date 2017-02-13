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10:54 (мск), источник: Интерфакс

Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне получат четыре выходных подряд.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — В Федеральной службе по труду и занятости напоминают, что на следующей неделе россияне будут работать с понедельника до среды включительно, после чего последуют 4 выходных дня подряд в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

На следующей неделе будет всего 3 рабочих дня — с понедельника, 20 февраля по среду 22 февраля включительно. При этом, на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час.
Иван Шкловецзамруководителя Федеральной службы по труду

В связи с празднованием Дня защитника Отечества на следующей неделе в РФ будет с четверга по воскресенье включительно, отметил замглавы ведомства.

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«23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего 4 дня», — сказал собеседник агентства.

Что касается празднования Международного женского дня 8 марта, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. «Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час», — сказал Шкловец.

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