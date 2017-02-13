Донской спортсмен выиграл Чемпионат России по бильярдному спорту
«Золото» Чемпионата России по бильярдному спорту завоевал представитель Ростовской области — 15-летний Иосиф Абрамов.
«Золото» Чемпионата России по бильярдному спорту завоевал представитель Ростовской области — 15-летний Иосиф Абрамов.
Как сообщает сайт донского правительства, в полуфинале в контрольной партии он обыграл заслуженного мастера спорта, ростовчанина Никиту Ливада, а в финале со счетом 6:1 победил чемпиона Республики Крым Тимура Евстигнеева.