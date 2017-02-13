«Письма счастья»: ФССП предупреждает о вирусной рассылке
Жителей Сочи предупреждают о массовой рассылке писем, которая якобы осуществляется Федеральной службой судебных приставов.
Жителей Сочи предупреждают о массовой рассылке писем, которая якобы осуществляется Федеральной службой судебных приставов.
В тексте письма о наличии судебной задолженности предлагается перейти по ссылке и загрузить архивированный файл.
Текст сообщения может выглядеть следующим образом:
«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до
Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c… С наилучшими пожеланиями, ФССП России.
Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте fssprus.ru".
При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается скачать файл. Он содержит вирус, который современные антивирусные программы могут не выявить, сообщает