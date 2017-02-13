В Самаре продолжают выявлять несанкционированные горки

С 06 по 12 февраля текущего года на территории г. Самара прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Горка».

Цель мероприятия — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей по причине скатывания с горок и наледей, выходящих на проезжую часть. В зимнее время способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием детей снежные горки вблизи дорог. Ребенок, играя на горке, не обращает должного внимания на приближающийся автомобиль, а водитель может не среагировать на опасную ситуацию, а если и успеет, то ему не всегда удастся мгновенно остановить машину в зимних условиях.