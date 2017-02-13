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11:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Огонь III зимних Всемирных военных игр прибудет в Хабаровск 18 февраля

Сами игры пройдут в Сочи с 23 по 28 февраля.

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Эстафета спортивного огня Третьих зимних Всемирных военных игр пройдет в Хабаровске. Спортивный огонь Третьих зимних Всемирных военных игр зажегся в поселке Янтарный Калининградской области; в саамской деревне в Мурманской области, в Кабардино-Балкарии на вершине самой высокой точки России и Европы — горе Эльбрус; в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате; на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области. 18 февраля «восточный» огонь с Сахалина прибудет в Хабаровск, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В дальневосточной столице эстафета огня пройдет в СЗК «Платинум Арена», где лампада с пламенем будет передаваться из рук в руки людей, приглашенных на этот праздник.

«Это будут военнослужащие, юнармейцы, спортсмены, школьники, ветераны. Ожидается масштабное массовое мероприятие. 2017 человек будут передавать лампаду из рук в руки, символизируя эстафету», — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Александр Леонов.

После этого посол отправится с огнем в Москву. Там, в Государственном кремлевском дворце во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет церемония объединения огня Третьих зимних Всемирных военных игр. После этого огонь направят в Сочи. Решение о проведении III зимних Всемирных военных игр в России было принято 22 мая 2015 года в Кувейте на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта — крупнейшей спортивной организации, объединяющей 135 стран и являющейся крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Основным организатором подготовки военных игр стал Центральный спортивный клуб Армии. Инициатором проведения Игр на олимпийских объектах в Сочи выступил лично министр обороны Сергей Шойгу.

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