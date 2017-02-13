Морозы бьют рекорды в Новосибирске: обморожения и первые жертвы

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра: «Как синоптики и предсказывали — в выходные дни на юго-востоке западной Сибири установилась аномально холодная погода с температурным фоном на 6−12 градусов ниже климатической нормы. Минимальные ночные температуры за 30 и ниже 30-ти градусов. В ближайшие двое суток характер погоды существенно не изменится. Сохранится область высокого давления и влияния аномально холодной погоды. Температурный фон 14 и 15-го января в пределах от -31 до -37 градусов. Обычно в такие периоды у нас возрастает концентрация сажи, формальдегида, фенола, диоксида азота — процессов, связанных с деятельностью человека, транспорта и промышленности. В целом вторая декада февраля предполагается с температурным фоном ниже нормы на 3−5 градусов». .

К сожалению, у морозной погоды уже есть жертвы. В конце прошлой недели спасатели обнаружили в Бердске тело замерзшего мужчины. Это был пациент местной больницы, он сбежал из приемного покоя. За последнюю неделю обморожений в регионе зафиксировано в три раза больше, чем в начале февраля. Корреспондент «Вестей» сейчас в одном из травмпунктов Новосибирска выясняет, какова обстановка к этой минуте?

Александр Лысак, корреспондент: «Мы находимся у городской поликлиники № 2, и сюда за прошедшие выходные в травматологическое отделение поступило 3 человека с признаками обморожения. При этом по всей области зафиксировано 30 подобных случаев. Врачи говорят, что обычно всплеск наблюдается в начале морозов — когда люди оказываются элементарно не готовы. Чаще всего обморожению подвергаются конечности — пальцы рук, ног — носы. Советы здесь очень простые — теплее одеваться, а также не курить на холоде, не употреблять алкоголь». .