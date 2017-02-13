В Калининграде без электроснабжения останутся жители шести улиц
В Калининграде за минувшие выходные чрезвычайных ситуаций не произошло. По докладам ЕДДС на городских коммунальных сетях за отчётный период произошла одна авария.
В Калининграде за минувшие выходные чрезвычайных ситуаций не произошло. По докладам ЕДДС на городских коммунальных сетях за отчётный период произошла одна авария.
Так, 11 февраля
Спецтехникой МУП «Чистота» вывезено 92 кубометра смёта, 694 тонны снега. Для посыпки уличной дорожной сети израсходовано 223 тонны
Ввиду ремонтных работ электричества 13 февраля до 13:00 часов не будет на Каштановой аллее, 72−88, Нарвской, 75, 81, 91а, Гайдара, 91 (отключены лифты), а с 13:30 до 18:00 часов от электроснабжения отключат потребителей, проживающих по Фрунзе, 48 (МУЗ городская инфекционная больница), 52−56, Московский проспект, 123−133 (городская детская поликлиника № 1), 133 а, б (отключены лифты), 1812 года, 49−53 (отключены лифты).
Про причине замены оборудования до 16:00 часов холодное водоснабжение будет отключено по адресу по Генерала Павлова, 14, 18−30, 34.
До устранения неисправностей отключена подача газа на улице Аксакова, 90 (5 квартир), Красной, 40 (10 квартир), Достоевского, 3 (3 квартиры), Зелёной, 50 (15 квартир).