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11:13 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде без электроснабжения останутся жители шести улиц

В Калининграде за минувшие выходные чрезвычайных ситуаций не произошло. По докладам ЕДДС на городских коммунальных сетях за отчётный период произошла одна авария.

Так, 11 февраля из-за повреждения кабельной линии в течение трех часов пришлось обходиться без электричества потребителям, проживающим на улицам Ломоносова, Полецкого, Броненосная, Бердянская, Осетинская, Советский пр., 186−192а — были отключены от электроснабжения около 1000 человек.

Спецтехникой МУП «Чистота» вывезено 92 кубометра смёта, 694 тонны снега. Для посыпки уличной дорожной сети израсходовано 223 тонны песко-соляной смеси, 0,9 тонн соли. МП КХ «Водоканал» за отчётный период поставлено горожанам 387368 м³ воды.

Ввиду ремонтных работ электричества 13 февраля до 13:00 часов не будет на Каштановой аллее, 72−88, Нарвской, 75, 81, 91а, Гайдара, 91 (отключены лифты), а с 13:30 до 18:00 часов от электроснабжения отключат потребителей, проживающих по Фрунзе, 48 (МУЗ городская инфекционная больница), 52−56, Московский проспект, 123−133 (городская детская поликлиника № 1), 133 а, б (отключены лифты), 1812 года, 49−53 (отключены лифты).

Про причине замены оборудования до 16:00 часов холодное водоснабжение будет отключено по адресу по Генерала Павлова, 14, 18−30, 34.

До устранения неисправностей отключена подача газа на улице Аксакова, 90 (5 квартир), Красной, 40 (10 квартир), Достоевского, 3 (3 квартиры), Зелёной, 50 (15 квартир).

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