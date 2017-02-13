Новый трамвай-снегоочиститель запустили на северо-западе столицы
Он очистит трамвайные пути от снега зимой, а от мусора и пыли — в тёплое время года.
Он очистит трамвайные пути от снега зимой, а от мусора и пыли — в тёплое время года.
В Москве на линии Краснопресненского трамвайного депо в тестовом режиме запустили
Технические возможности универсального снегоочистителя позволяют в перспективе расширить его функционал.
По словам главного инженера Мосгортранса Павла Хмелёва, уделяется большое внимание содержанию объектов инфраструктуры наземного городского транспорта. Для обслуживания трамвайных путей, ремонта контактной сети электротранспорта регулярно используется более 100 единиц специальной техники.
«Новая модель снегоочистителя, которая начинает работу на
Всего в Москве 47 трамвайных маршрутов, протяжённость их путей составляет 417 километров. Из них 244 километра отделено от проезжей части.