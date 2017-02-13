Новый трамвай-снегоочиститель запустили на северо-западе столицы

В Москве на линии Краснопресненского трамвайного депо в тестовом режиме запустили вагон-снегоочиститель. Он будет очищать трамвайные пути от снега зимой, а от мусора и пыли — в тёплое время года.

Трамвай-снегоочиститель представляет собой вагон длиной 10,5 метра, который оснащён двумя щётками для удаления снега и наледи с трамвайных путей. Также у него есть специальный агрегат для очистки рельсошпальной решётки от мелкого мусора.