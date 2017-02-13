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12:42 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Новый трамвай-снегоочиститель запустили на северо-западе столицы

Он очистит трамвайные пути от снега зимой, а от мусора и пыли — в тёплое время года.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве на линии Краснопресненского трамвайного депо в тестовом режиме запустили вагон-снегоочиститель. Он будет очищать трамвайные пути от снега зимой, а от мусора и пыли — в тёплое время года.

Трамвай-снегоочиститель представляет собой вагон длиной 10,5 метра, который оснащён двумя щётками для удаления снега и наледи с трамвайных путей. Также у него есть специальный агрегат для очистки рельсошпальной решётки от мелкого мусора.

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Технические возможности универсального снегоочистителя позволяют в перспективе расширить его функционал.

По словам главного инженера Мосгортранса Павла Хмелёва, уделяется большое внимание содержанию объектов инфраструктуры наземного городского транспорта. Для обслуживания трамвайных путей, ремонта контактной сети электротранспорта регулярно используется более 100 единиц специальной техники.

«Новая модель снегоочистителя, которая начинает работу на северо-западе города, в течение года будет проходить испытания, во время которых мы сможем в полной мере оценить её достоинства», — отметил он.

Всего в Москве 47 трамвайных маршрутов, протяжённость их путей составляет 417 километров. Из них 244 километра отделено от проезжей части.

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