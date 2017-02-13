Белорусские мужчины стали лучше выживать
В последние четыре года в Беларуси быстрыми темпами росла ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин.
В последние четыре года в Беларуси быстрыми темпами росла ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин.
Каждый год ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличивалась на год. Например, ожидается, что рожденный в Беларуси в 2011 году мужчина проживет примерно 65 лет, а рожденный в 2015 году — уже 69 лет (женщина соответственно — 77 и 79 лет), свидетельствует исследование CASE Belarus, пишет Еkonomika.by.
Таким образом, разница ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин при рождении сократилась с 12 лет в 2011 году до 10 лет в 2015 году.
В целом за последние 5 лет продолжительность жизни при рождении в Беларуси выросла на 3,5 года и в 2015 году составила 74 года.
Риск заболеть или умереть от внешних причин различается у мужчин и женщин в зависимости от их возраста. Например, несмотря на ошибочные представления, у пенсионеров риск умереть ниже. Поэтому, если человек дожил до пенсионного возраста, то в среднем он проживет больше, чем человек, который только что родился.
То есть его продолжительность жизни составит 78 лет (или на 11 лет больше, чем у среднестатистического мужчины, который только что родился). Соответственно среднестатистическая женщина, которой в 2015 году исполнилось 65 лет, проживет еще 18 лет. То есть ее продолжительность жизни составит 83 года (или на 4 года больше, чем у среднестатистической только что родившейся женщины).
«Это кстати опровергает избитый аргумент противников повышения пенсионного возраста о том, что большинство мужчин если и доживут до пенсии, то не успеют на нее пожить. На самом деле мужчинам нужно беречь здоровье и стараться дожить до пенсии. В таком случае шансы стать долгожителями у них значительно возрастают. Более того, разница продолжительности жизни у мужчин и женщин, которым исполнилось в 2015 году 65 лет, составит, как ожидается, всего 5 лет», — пишут исследователи.