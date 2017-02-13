Белорусские мужчины стали лучше выживать

Каждый год ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличивалась на год. Например, ожидается, что рожденный в Беларуси в 2011 году мужчина проживет примерно 65 лет, а рожденный в 2015 году — уже 69 лет (женщина соответственно — 77 и 79 лет), свидетельствует исследование CASE Belarus, пишет Еkonomika.by.

Таким образом, разница ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин при рождении сократилась с 12 лет в 2011 году до 10 лет в 2015 году.

В целом за последние 5 лет продолжительность жизни при рождении в Беларуси выросла на 3,5 года и в 2015 году составила 74 года.

Риск заболеть или умереть от внешних причин различается у мужчин и женщин в зависимости от их возраста. Например, несмотря на ошибочные представления, у пенсионеров риск умереть ниже. Поэтому, если человек дожил до пенсионного возраста, то в среднем он проживет больше, чем человек, который только что родился.