Ленин вернулся в Выборг через 100 лет
К 100-летию революции 1917 года в Выборге снимали Ленина.
К 100-летию революции 1917 года в Выборге снимали Ленина.
Актер Театра на Литейном Вадим Бочанов вместе со съемочной группой в минувшие выходные приехал в Выборг, чтобы сыграть вождя революции. По задумке одного из петербургских СМИ, Ленин предстал отправляющимся из Выборга в Петроград в октябре 1917 года.
Ленин вышел из своего домика на Рубежной и отправился по железной дороге в Петроград. Съемки проходили также на Рыночной, Красной площадях города и на вокзале.
«Ничего необычного не было — подумаешь, Ленин побывал в