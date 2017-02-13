Ленин вернулся в Выборг через 100 лет

Актер Театра на Литейном Вадим Бочанов вместе со съемочной группой в минувшие выходные приехал в Выборг, чтобы сыграть вождя революции. По задумке одного из петербургских СМИ, Ленин предстал отправляющимся из Выборга в Петроград в октябре 1917 года.

Ленин вышел из своего домика на Рубежной и отправился по железной дороге в Петроград. Съемки проходили также на Рыночной, Красной площадях города и на вокзале.