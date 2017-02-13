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17:53 (мск), источник: ivbg.ru

Ленин вернулся в Выборг через 100 лет

К 100-летию революции 1917 года в Выборге снимали Ленина.

Источник: ivbg.ru

Актер Театра на Литейном Вадим Бочанов вместе со съемочной группой в минувшие выходные приехал в Выборг, чтобы сыграть вождя революции. По задумке одного из петербургских СМИ, Ленин предстал отправляющимся из Выборга в Петроград в октябре 1917 года.

Ленин вышел из своего домика на Рубежной и отправился по железной дороге в Петроград. Съемки проходили также на Рыночной, Красной площадях города и на вокзале.

«Ничего необычного не было — подумаешь, Ленин побывал в доме-музее Ленина спустя 100 лет, — смеется директор Надежда Забавская. — Самое удивительное, что да, такой вот Ленин в образе у нас в первый раз за всю историю существования музея! Конечно, это был скорее современный образ вождя, но довольно удачный».

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