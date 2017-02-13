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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Математики заявили о решении главной задачи геофизики

Математик Андраш Васи из Стэнфордского университета (США) заявил о решении одной из важнейших проблем сейсмологии — трехмерной обратной кинематической задачи.

Источник: Reuters

Выполненная совместно с двумя коллегами работа, как сообщает издание Nature News, представлена ученым на семинаре, прошедшем на прошлой неделе в Университетском колледже Лондона (Великобритания).

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Трехмерная обратная кинематическая задача представляет собой определение скоростных характеристик среды по известным временам распространения волны вдоль геодезических линий (кратчайших кривых между двумя точками в метрическом пространстве) при известных координатах источника и приемника.

Подход ученых предполагает представление среды, в которой распространяется возмущение, в виде своеобразных слоев. Поэтапно определяя скорость для каждого из них, ученые смогли, по их словам, доказать существование и единственность решения, а также получить его явный вид в пространстве размерности три и выше.

Свое исследование авторы планируют выложить в ближайшее время в библиотеку электронных препринтов arXiv.org и направить, в зависимости от реакций экспертов, на публикацию в рецензируемый журнал. По словам Васи, в настоящее время 50-страничный документ изучают несколько специалистов.

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Решение обратной кинематической задачи в общем трехмерном случае важно для геофизики, в частности, сейсмологии. Оно позволит с гораздо более высокой точностью, чем в настоящее время, определять внутреннее строение Земли (литосферы, мантийного слоя и ядра).

Сейсмолог Маартен де Хооп из Университета Райса в Хьюстоне (США) полагает, что работа Васи и его коллег концептуально не изменит существующие представления и подходы, однако приведет к более глубокому пониманию природы мантийных плюмов под Исландией и Гавайскими островами, а также открытию новых подобных геофизических образований.

Трехмерная обратная кинематическая задача интересует ученых более века. Имеющиеся работы в основном посвящены частным решениям проблемы, в частности, специальным двумерным случаям. Один из соавторов Васи, математики Гюнтер Ульман из Университета штата Вашингтон (США) работает над этой задачей с конца 1990-х годов.

Комментарии
1
Станислав Михайлов
«...полагает, что работа Васи и его коллег...» - почему-то смешно сделалось:)
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