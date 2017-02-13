Математики заявили о решении главной задачи геофизики

Выполненная совместно с двумя коллегами работа, как сообщает издание Nature News, представлена ученым на семинаре, прошедшем на прошлой неделе в Университетском колледже Лондона (Великобритания).

Трехмерная обратная кинематическая задача представляет собой определение скоростных характеристик среды по известным временам распространения волны вдоль геодезических линий (кратчайших кривых между двумя точками в метрическом пространстве) при известных координатах источника и приемника.

Подход ученых предполагает представление среды, в которой распространяется возмущение, в виде своеобразных слоев. Поэтапно определяя скорость для каждого из них, ученые смогли, по их словам, доказать существование и единственность решения, а также получить его явный вид в пространстве размерности три и выше.

Свое исследование авторы планируют выложить в ближайшее время в библиотеку электронных препринтов arXiv.org и направить, в зависимости от реакций экспертов, на публикацию в рецензируемый журнал. По словам Васи, в настоящее время 50-страничный документ изучают несколько специалистов.