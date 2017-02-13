Волгоградцы просят проверить детскую клиническую поликлинику № 31

На популярном сайте гражданских инициатив появилась петиция, в которой местные жители жалуются на «халатное отношение врачей» к пациентам.

Так, Илья Антипов пишет, что его дочь болеет хроническим пиелонефритом. «Повышение лейкоцитов в анализе мочи является индикатором к проявлению обострения этого заболевания. 23 января сдали анализ, чтобы пройти контроль. Медсестра сообщила, что анализ в норме. Сдавали повторно в течение 4-х дней. 27 января она сообщила, что показатель завышен и нужно проконсультироваться у педиатра», — рассказывает свою историю отец девочки. На приёме педиатр заявила ему, что показатели были завышены ещё по результатам 23 января.

«Лечение было назначено с опозданием и пришлось ложиться в больницу! И такие случаи не единичны. Необходимо провести проверку, чтобы разобраться в причинах таких поступков, и улучшить качество здравоохранения хотя бы в данной поликлинике», — заявляет Илья Антипов.

Отметим, что если петиция наберет 100 подписей, то ее доставят губернатору Андрею Бочарову, в комитет здравоохранения Волгоградской области, главврачу Ольге Шлыковой.