Меланья Трамп сохранит огород Мишель Обамы

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Как рассказала журналистам старший советник супруги президента Стефани Уолкофф, первая леди США будет следить за тем, чтобы ко всем уголкам парка, в том числе знаменитому Розовому саду и небольшому огороду, по-прежнему было самое бережное отношение. В 2009 году Мишель Обама вместе с американскими школьниками разбила овощные грядки на Южной лужайке Белого дома. С просьбой возродить ранее существовавший огород к ней обратилась международная организация «Kitchen Gardeners International», пропагандирующая экологически чистое питание.

Мишель взяла на себя заботу об огороде и в течение восьми лет выращивала на нем овощи, зелень и пряные травы: батат, салаты, брокколи, шпинат, мяту, свеклу, лук, укроп, ревень, горох и тыквы

Вдоль дорожек на грядках росли однолетние цветы. Позже она организовала в саду даже небольшую пасеку. Утверждалось, что постоянных обитателей Белого дома и их гостей угощали именно этими «овощами с грядки» и свежим медом.

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