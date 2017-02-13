Меланья Трамп сохранит огород Мишель Обамы

Как рассказала журналистам старший советник супруги президента Стефани Уолкофф, первая леди США будет следить за тем, чтобы ко всем уголкам парка, в том числе знаменитому Розовому саду и небольшому огороду,
В 2009 году Мишель Обама вместе с американскими школьниками разбила овощные грядки на Южной лужайке Белого дома. С просьбой возродить ранее существовавший огород к ней обратилась международная организация «Kitchen Gardeners International», пропагандирующая экологически чистое питание.
Вдоль дорожек на грядках росли однолетние цветы. Позже она организовала в саду даже небольшую пасеку. Утверждалось, что постоянных обитателей Белого дома и их гостей угощали именно этими «овощами с грядки» и свежим медом.
Огород стал центральным элементом кампании, которую Мишель Обама развернула в поддержку здорового питания для детей и подростков, в том числе в целях борьбы с ожирением. Первая леди проводила в саду Белого Дома образовательные экскурсии для школьников, а дети помогали ей осенью собирать богатый урожай.
«Я очень горжусь тем, что этот небольшой огород можно считать символом наших надежд, что Америка будет все более безопасной с точки зрения здоровья детей, — говорила Мишель. — Я очень надеюсь, что все последующие президентские семьи будут также ухаживать за огородом».
Впервые овощные грядки у Белого дома были разбиты еще во времена второго президента США Джона Адамса в 1800 году. В период Второй мировой войны огород на его территории разводила супруга главы государства Элеонора Рузвельт. В 1990-е годы чета Клинтонов устроила