Туристы рассказали о провальных романтических путешествиях

Источник: AP 2016

Нилуфер Атик (Nilufer Atik) вспоминает, как отправилась отдыхать на остров Корфу в Грецию с друзьями. Девушка была без пары и познакомилась там с местным официантом.

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Во время одного из свиданий Атик пригласила мужчину к себе в отель. Однако кровать в ее номере, которую туристка приняла за двуспальную, оказалась на самом деле двумя кроватями, сдвинутыми вместе. Они случайно раздвинулись, и женщина упала в образовавшийся проем, сломав себе копчик. Инцидент с переломом также произошел с двумя туристами, отдыхавшими на Гренаде.

Саша Дамжановски (Sasha Damjanovski) вспоминает, как во время прогулки перекинул свою жену через плечо. В итоге он сломал супруге ребро.