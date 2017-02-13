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11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Туристы рассказали о провальных романтических путешествиях

Туристы из разных стран мира поделились своими рассказами о неудавшихся романтических путешествиях. Об этом пишет газета The Guardian.

Источник: AP 2016

Нилуфер Атик (Nilufer Atik) вспоминает, как отправилась отдыхать на остров Корфу в Грецию с друзьями. Девушка была без пары и познакомилась там с местным официантом.

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Во время одного из свиданий Атик пригласила мужчину к себе в отель. Однако кровать в ее номере, которую туристка приняла за двуспальную, оказалась на самом деле двумя кроватями, сдвинутыми вместе. Они случайно раздвинулись, и женщина упала в образовавшийся проем, сломав себе копчик.

Инцидент с переломом также произошел с двумя туристами, отдыхавшими на Гренаде.

Саша Дамжановски (Sasha Damjanovski) вспоминает, как во время прогулки перекинул свою жену через плечо. В итоге он сломал супруге ребро.

Джуд Кларк (Jude Clarke) рассказала, как полетела со своим мужем в сицилийский город Палермо отмечать медовый месяц. Однако ее чемодан с одеждой, которую она тщательно выбирала для такого случая, потерялся в ходе путешествия. Новых вещей Кларк купить не смогла, потому что супругов обокрали.

Керен Леви (Keren Levy) также побывала в Сицилии и ее поездка тоже оказалась неудачной. Женщина отправилась туда с коллегой, с которым надеялась завязать романтические отношения. Однако на второй день отдыха туристку ужалила медуза, из-за чего ее лицо распухло. Коллеге пришлось ухаживать за пострадавшей. В итоге пара так и не состоялась.

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