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16:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский областной перинатальный центр капитально отремонтируют в 2017 году

Стоимость ремонтных работ составляет 124 млн рублей.

Капитальный ремонт одного из блоков Иркутского областного перинатального центра будет проведен в 2017 году. В корпусе располагается медико-генетическая лаборатория, лаборатории плановой и экстренной диагностики, отделение функциональной диагностики и отделение патологии беременных. На время ремонта палатные отделения и диагностическую службу переведут в Иркутскую областную клиническую больницу. Всего на обновление перинатального центра планируется потратить 124 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение подготовить соответствующие документы для рассмотрения их на мартовской сессии Законодательного собрания, в ходе которой будут внесены изменения в бюджет Иркутской области на этот год. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что вопрос о выделении средств на капитальный ремонт областного перинатального центра был решен в максимально сжатые сроки.

«Состояние здоровья будущих родителей, к сожалению, сегодня оставляет желать лучшего. Тем не менее, все мечтают о детях и о том, чтобы дети были здоровыми. И здесь ключевая роль принадлежит именно диагностике: чем раньше мы будем знать, что идет не так, тем больше у нас возможностей скорректировать ситуацию с помощью правильно подобранного лечения», — отметила заместитель главного врача ГБУЗ ИОКБ по акушерско-гинекологической помощи Наталья Протопопова.

После капитального ремонта диагностические подразделения областного перинатального центра въедут в соответствующие санитарно-гигиеническим регламентам помещения. Это позволит врачам проводить исследования на самом современном уровне, а значит — заблаговременно определять возможные патологии беременности и предупреждать их развитие.

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