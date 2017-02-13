Иркутский областной перинатальный центр капитально отремонтируют в 2017 году
Стоимость ремонтных работ составляет 124 млн рублей.
Стоимость ремонтных работ составляет 124 млн рублей.
Капитальный ремонт одного из блоков Иркутского областного перинатального центра будет проведен в 2017 году. В корпусе располагается
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение подготовить соответствующие документы для рассмотрения их на мартовской сессии Законодательного собрания, в ходе которой будут внесены изменения в бюджет Иркутской области на этот год. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что вопрос о выделении средств на капитальный ремонт областного перинатального центра был решен в максимально сжатые сроки.
«Состояние здоровья будущих родителей, к сожалению, сегодня оставляет желать лучшего. Тем не менее, все мечтают о детях и о том, чтобы дети были здоровыми. И здесь ключевая роль принадлежит именно диагностике: чем раньше мы будем знать, что идет не так, тем больше у нас возможностей скорректировать ситуацию с помощью правильно подобранного лечения», — отметила заместитель главного врача ГБУЗ ИОКБ по
После капитального ремонта диагностические подразделения областного перинатального центра въедут в соответствующие