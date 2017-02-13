Самый сказочный и самый патриотичный скворечники выберут в Саянске

Как 13 февраля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, работы будут оценивать по пяти номинациям: самый яркий скворечник, самый неожиданный скворечник, самый сказочный скворечник, самый патриотичный скворечник и самый большой скворечник.

Желающие принять участие в конкурсе должны будут принести готовый скворечник в Саянский благотворительный фонд до 26 марта по адресу: г. Саянск, мкр-н Строителей, д. 24. К работе должна быть приложена информация об участнике: название работы, ФИО, возраст и контактный телефон. Выбор победителя будет проходить с помощью закрытого голосования, которое пройдет во время выставки работ с 27 по 31 марта. Объявление результатов конкурса и награждение победителей пройдет 7 апреля. После окончания конкурса все скворечники будут развешаны на улицах Саянска. Все участники конкурса будут награждены грамотами, а победители — подарками.

Задать интересующие вопросы можно в Саянский благотворительный фонд по телефонам: 5−55−11; 8 (914)-929−02−23 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.