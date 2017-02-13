Самый сказочный и самый патриотичный скворечники выберут в Саянске
Конкурс на самый креативный скворечник пройдет с февраля по март в Саянске.
Конкурс на самый креативный скворечник пройдет с февраля по март в Саянске.
Как 13 февраля 2017 года сообщила
Желающие принять участие в конкурсе должны будут принести готовый скворечник в Саянский благотворительный фонд до 26 марта по адресу: г. Саянск,
Задать интересующие вопросы можно в Саянский благотворительный фонд по телефонам: 5−55−11; 8 (914)-929−02−23 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.