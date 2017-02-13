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12:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральцев ждут длинные выходные

Роструд напомнил россиянам о предстоящих праздничных и рабочих днях в феврале 2017 года.

Источник: Uralpress.ru

Следующая рабочая неделя будет короткой. Россияне будут работать всего три дня — с понедельника по среду. Следующая среда, 22 февраля, будет предпраздничной, поэтому рабочий день, по закону, будет сокращен на один час.

День защитников Отечества в России будут праздновать целых четыре дня — с 23 февраля (четверг) по 26 февраля (воскресенье). Выходной на пятницу, 24 февраля, был перенесен с праздничного первого января, который в этом году выпал на воскресенье.

Женский праздник в этом году будут отмечать всего один день посередине недели — 8 марта (среда). Накануне, 7 марта, также будет на один час сокращен рабочий день.

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