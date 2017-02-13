Южноуральцев ждут длинные выходные

Следующая рабочая неделя будет короткой. Россияне будут работать всего три дня — с понедельника по среду. Следующая среда, 22 февраля, будет предпраздничной, поэтому рабочий день, по закону, будет сокращен на один час.

День защитников Отечества в России будут праздновать целых четыре дня — с 23 февраля (четверг) по 26 февраля (воскресенье). Выходной на пятницу, 24 февраля, был перенесен с праздничного первого января, который в этом году выпал на воскресенье.

Женский праздник в этом году будут отмечать всего один день посередине недели — 8 марта (среда). Накануне, 7 марта, также будет на один час сокращен рабочий день.