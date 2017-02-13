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12:00 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области у 15 тысяч человек есть право на владение оружием

В России отметили день образования подразделений лицензионно-разрешительной работы. С момента создания его личный состав контролирует оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ по всей стране.

Сегодня в Калининградской области на учёте в Росгвардии состоят более 15 тысяч владельцев гражданского оружия. О том, как получить на него разрешение, узнала София Беренева.

Станислав Степанов — инкассатор. В рабочие дни у него всегда при себе автомат и пистолет. Чтобы быть в форме и быть готовым при необходимости спустить курок, он и его коллеги регулярно посещают плановые стрельбы.

Станислав Степанов, инкассатор:

— Ношение оружия — не формальность, это наша обязанность. Без оружия мы не можем выйти на маршрут. Поэтому мы носим с собой пистолеты и автоматы.

У 15 тысяч человек в Калининградской области есть лицензия на оружие. Одним документ необходим для работы. Кто-то увлекается охотой. А травматический пистолет нужен для самообороны.

Павел Карагай, житель Калининграда:

— У нас сейчас неспокойное время. Вечерами ходить стало опасно. Для самоуверенности и для обороны, как говорится, защиты себя, семьи, детей.

Получение лицензии — процедура непростая. Для каждого вида оружия свои требования. Необходимо собрать ряд бумаг и заплатить единовременный сбор. А можно сделать проще: подать заявку на получение лицензии через сайт госуслуг.

Дмитрий Повх, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы:

— Это облегчает процедуру получения лицензий, отсутствие очередей, меньшее количество посещений центра лицензионно-разрешительной работы. То есть, фактически, человек из дома может подать заявление, приложить все соответствующие документы, потом прийти только за лицензией.

Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии не только выдают гражданам разрешения на оружие. Благодаря их сотрудничеству с полицейскими уголовного розыска, число раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло почти на треть.

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