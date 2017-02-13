В Калининградской области у 15 тысяч человек есть право на владение оружием
В России отметили день образования подразделений
В России отметили день образования подразделений
Сегодня в Калининградской области на учёте в Росгвардии состоят более 15 тысяч владельцев гражданского оружия. О том, как получить на него разрешение, узнала София Беренева.
Станислав Степанов — инкассатор. В рабочие дни у него всегда при себе автомат и пистолет. Чтобы быть в форме и быть готовым при необходимости спустить курок, он и его коллеги регулярно посещают плановые стрельбы.
Станислав Степанов, инкассатор:
— Ношение оружия — не формальность, это наша обязанность. Без оружия мы не можем выйти на маршрут. Поэтому мы носим с собой пистолеты и автоматы.
У 15 тысяч человек в Калининградской области есть лицензия на оружие. Одним документ необходим для работы.
Павел Карагай, житель Калининграда:
— У нас сейчас неспокойное время. Вечерами ходить стало опасно. Для самоуверенности и для обороны, как говорится, защиты себя, семьи, детей.
Получение лицензии — процедура непростая. Для каждого вида оружия свои требования. Необходимо собрать ряд бумаг и заплатить единовременный сбор. А можно сделать проще: подать заявку на получение лицензии через сайт госуслуг.
Дмитрий Повх, начальник Центра
— Это облегчает процедуру получения лицензий, отсутствие очередей, меньшее количество посещений центра
Сотрудники