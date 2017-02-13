Гектар в Приморье уже получили почти 800 заявителей

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, всего с начала реализации закона о дальневосточном гектаре в профильные департаменты Администрации края, а также местные администрации поступило почти 19,5 тысяч заявлений.

«Из них почти половина — почти 9,5 тысяч — с начала реализации третьего этапа. Сейчас на рассмотрении находятся 6,8 тысяч заявлений граждан. Уже заключено 792 договора, еще 535 договоров сформированы и направлены на подпись заявителям, 153 — в стадии формирования», — отметили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края.

Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена — необходимо выполнить семь шагов.

По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача — сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», — заявил глава региона.

Обратиться за консультацией к специалистам центра все желающие могут ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.

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