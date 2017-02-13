Гектар в Приморье уже получили почти 800 заявителей
Переехать в Приморье намерены жители самых разных территорий страны — заявки на землю в крае поступают из Московской и Ленинградской областей,
Переехать в Приморье намерены жители самых разных территорий страны — заявки на землю в крае поступают из Московской и Ленинградской областей,
Как сообщили в
«Из них почти половина — почти 9,5 тысяч — с начала реализации третьего этапа. Сейчас на рассмотрении находятся 6,8 тысяч заявлений граждан. Уже заключено 792 договора, еще 535 договоров сформированы и направлены на подпись заявителям, 153 — в стадии формирования», — отметили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края.
Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена — необходимо выполнить семь шагов.
По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.
«Наша задача — сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном
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