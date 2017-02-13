Березники разделили по зонам пригодности для проживания и строительства

В одной из внесённых в генплан поправок прописано, что «территории, благоприятные для освоения, имеют преимущественное распространение на правобережье р. Камы». В целом же территория Березников, которая, судя по документам, находится полностью в границах горных отводов здешних калийных рудников и разделена на девять зон. Более двух третей этих зон обозначают территории, которые либо совсем непригодны для освоения, либо возможны для малоэтажного строительства с различными ограничениями, например, «по мере затухания оседаний, с применением конструктивных мер защиты» и пр.

Они утвердили схему его возможного развития и функционального зонирования «с учётом подрабатываемых территорий», как прописано в решении Березниковской городской думы, подписанном мэром Сергеем Дьяковым и спикером Эдуардом Смирновым.

Территориями, полностью неблагоприятными для освоения, являются районы трёх провала в аварийной зоне над панелями переходного периода бывшего Первого калийного рудника. Эти участки находятся в центре обширной зоны «возможной для освоения с временным ограничением нового строительства», которая находится на затонувшем шахтном поле. Следует заметить, что это — самая большая на сегодня непригодная для освоения территория в черте Березников, окаймляющая южное побережье Первого пруда и протянувшаяся через посёлки Новая Зырянка по старой части города через северную промышленную зону вплоть до предприятий «Сода-Хлорат» и «БСЗ».

Аналогичная, но кратно меньшая по площади опасная зона находится на южном въезде в Березники. Здесь расположены частные дома посёлка Новожилово и главная спортивная база Березников. Тут сегодня также идёт интенсивное частное строительство, в том числе и многодетным семьями.

Вчетверо больший этой зоны аналогичный участок расположен на северной окраине Березников, переходя на территории соседнего Соликамского района.

Далее по градации уменьшения опасности идут территории существующей постройки, «дальнейшее использование которых возможно по мере затухания процессов оседания земной поверхности». Они расположены в квадрате улиц Пятилетки — Ломоносова — Юбилейная — Мира, прихватывая и близлежащие участки. Здесь находится основная часть расселённых и снесённых аварийных жилых домов.

Есть ещё три зоны, территории которых, как считают разработчики документа, возможны для освоения малоэтажной до трёх этажей, — с применением конструктивных мер защиты. На её большей части сегодня располагаются многоэтажные жилые дома. Можно прогнозировать, что эта часть Березников потенциальна для будущего расселения. По иронии судьбы на этих территориях живёт и глава Березников Сергей Дьяков.