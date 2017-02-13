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12:33 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Новочеркасске утилизируют несанкционированное захоронение животных

Власти Новочеркасска приняли решение утилизировать останки животных, которые обнаружили на несанкционированной свалке на окраине города.

Как сообщали Юга.ру, 10 февраля 2016 года местные жители обнаружили на окраине хутора Епифанова несанкционированное захоронение животных. В овраге были найдены несколько тонн останков коров. По факту назначили проверку.

«Было выявлено несколько очагов, куда вывозились обрезки шкур животных. На месте вырыт котлован глубиной четыре метра. Обнаруженные отходы техникой сваливают в траншею и сжигают. После этого котлован будет засыпан землей. Все останки животных утилизируют в соответствии с нормами законодательства», — сообщает пресс-служба администрации Новочеркасска.

Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском организатора несанкционированной свалки.

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