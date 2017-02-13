Челябинские музыканты сняли в клипе инопланетную атаку над городом
Инопланетяне представлены в фантастическом будущем Челябинска.
Инопланетяне представлены в фантастическом будущем Челябинска.
Челябинск, 13 февраля —
Музыканты представили фантастическое будущее Челябинска, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» автор идеи, клипмейкер Денис Симонов.
Инопланетная атака над городом снята на инструментальную композицию «Futuristic Landscape» группы «The Polygon».
По словам основателя группы Петра Серебровского, футуристическую зарисовку с металлизированными дронами хотелось снять очень давно, но поскольку вокалист группы сейчас живёт в Швеции, был выбран инструментал.
«Поначалу хотели снимать в Карабаше для большего колорита, но остановились
На вопрос «АиФ-Челябинск», почему будущее видится именно таким, Денис Симонов ответил:
«Если речь идёт о фантастике, то сразу представляется угроза из вне. Инопланетяне, дроны — всё может быть, возможно,