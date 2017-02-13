Челябинские музыканты сняли в клипе инопланетную атаку над городом

По словам основателя группы Петра Серебровского, футуристическую зарисовку с металлизированными дронами хотелось снять очень давно, но поскольку вокалист группы сейчас живёт в Швеции, был выбран инструментал.

«Поначалу хотели снимать в Карабаше для большего колорита, но остановились всё-таки на родном городе. Мы хотели, чтобы клип получился эффектным, зрелищным, как сцена из спектакля или кино. Думаю, у нас это получилось», — рассказывает Пётр.

На вопрос «АиФ-Челябинск», почему будущее видится именно таким, Денис Симонов ответил: