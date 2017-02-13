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12:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские музыканты сняли в клипе инопланетную атаку над городом

Инопланетяне представлены в фантастическом будущем Челябинска.

Челябинск, 13 февраля — АиФ-Челябинск, Дарья Дубровских.

Музыканты представили фантастическое будущее Челябинска, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» автор идеи, клипмейкер Денис Симонов.

Инопланетная атака над городом снята на инструментальную композицию «Futuristic Landscape» группы «The Polygon».

По словам основателя группы Петра Серебровского, футуристическую зарисовку с металлизированными дронами хотелось снять очень давно, но поскольку вокалист группы сейчас живёт в Швеции, был выбран инструментал.

«Поначалу хотели снимать в Карабаше для большего колорита, но остановились всё-таки на родном городе. Мы хотели, чтобы клип получился эффектным, зрелищным, как сцена из спектакля или кино. Думаю, у нас это получилось», — рассказывает Пётр.

На вопрос «АиФ-Челябинск», почему будущее видится именно таким, Денис Симонов ответил:

«Если речь идёт о фантастике, то сразу представляется угроза из вне. Инопланетяне, дроны — всё может быть, возможно, когда-нибудь техники станет намного больше людей, кто кого победит неизвестно. В клипе главный пришелец, который руководит большим количеством дронов, погибает, но концовка остаётся открытой».

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