Экологи предложили создать крупнейший в Краснодаре лесопарк у озера Старая Кубань

Экологи подразумевают, что в лесопарке будет запрещено всякое капитальное строительство, а сама территория использовалась бы исключительно для реализации экологических функций, столь необходимых городу-миллионнику, испытывающему острый дефицит зелёных насаждений.

Большой остров на озере Старая Кубань как нельзя лучше подходит для организации такого лесопарка, утверждают экологи. Дело в том, что закладывать искусственные лесные массивы, например, на дальних окраинах города, не обеспечивая при этом их полноценного включения в систему существующих зелёных насаждений и не связывая с другими природными объектами — действие малоэффективное, поскольку в этом случае массивы таких насаждений просто не смогут полноценно выполнять необходимые для города экологические, микроклиматические, санитарно-гигиенические, рекреационные, ландшафтообразующие, эстетические и прочие важные функции.

Кроме того, такие зоны должны находится в доступности для жителей города. Непосредственно в черте города таких достаточно крупных по площади участков практически нет, единственное исключение — пойменная зона реки Кубани. И здесь особого внимания заслуживает озеро Старая Кубань и его окрестности, поскольку эта территория находится непосредственно в черте города.

Озеро Старая Кубань с имеющимися на нем островами, участком гослесфонда, известным как Киргизские плавни (прилегающий к озеру с восточной стороны лесной массив), территория бывшей городской свалки (прилегающая к озеру с юго-западной стороны, где также имеется возможность заложить обширную лесопарковую зону), урочище Красный кут — все эти территории в совокупности могут стать главным ядром всего городского экологического каркаса.

Что касается непосредственно Большого острова, то площадь, на которой здесь можно разместить древесно-кустарниковую растительность, составляет более 2 квадратных километров, что сопоставимо с размерами Юбилейного микрорайона. На острове уже сейчас идут активные естественные процессы лесовосстановления, которым просто нужно содействовать, подсаживая ценные породы деревьев и обеспечив уход за имеющейся растительностью. Таким образом, больших затрат бюджетных денег создание на Большом острове лесопарка не потребует, уверены экологи.

Текст обращения экологов к мэру Краснодара опубликован здесь.

В Краснодаре за последние несколько лет застроили 300 га зеленых зон. В мае 2013 года власти Краснодара уже заявляли о том, что пересмотрят решения о строительстве в зеленых зонах.