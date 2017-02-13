Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
«Живой Кен» не может нормально дышать
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Самолет с 365 пассажирами загорелся при посадке
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва у Мариуполя - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:22 (мск), источник: Югополис

Экологи предложили создать крупнейший в Краснодаре лесопарк у озера Старая Кубань

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» обратилась к главе Краснодара Евгению Первышову с инициативой создать на Большом острове на озере Старая Кубань в районе ТЭЦ крупнейшую в городе рекреационно-лесопарковую зону.

Источник: Югополис

Экологи подразумевают, что в лесопарке будет запрещено всякое капитальное строительство, а сама территория использовалась бы исключительно для реализации экологических функций, столь необходимых городу-миллионнику, испытывающему острый дефицит зелёных насаждений.

Большой остров на озере Старая Кубань как нельзя лучше подходит для организации такого лесопарка, утверждают экологи. Дело в том, что закладывать искусственные лесные массивы, например, на дальних окраинах города, не обеспечивая при этом их полноценного включения в систему существующих зелёных насаждений и не связывая с другими природными объектами — действие малоэффективное, поскольку в этом случае массивы таких насаждений просто не смогут полноценно выполнять необходимые для города экологические, микроклиматические, санитарно-гигиенические, рекреационные, ландшафтообразующие, эстетические и прочие важные функции.

Кроме того, такие зоны должны находится в доступности для жителей города. Непосредственно в черте города таких достаточно крупных по площади участков практически нет, единственное исключение — пойменная зона реки Кубани. И здесь особого внимания заслуживает озеро Старая Кубань и его окрестности, поскольку эта территория находится непосредственно в черте города.

Озеро Старая Кубань с имеющимися на нем островами, участком гослесфонда, известным как Киргизские плавни (прилегающий к озеру с восточной стороны лесной массив), территория бывшей городской свалки (прилегающая к озеру с юго-западной стороны, где также имеется возможность заложить обширную лесопарковую зону), урочище Красный кут — все эти территории в совокупности могут стать главным ядром всего городского экологического каркаса.

Что касается непосредственно Большого острова, то площадь, на которой здесь можно разместить древесно-кустарниковую растительность, составляет более 2 квадратных километров, что сопоставимо с размерами Юбилейного микрорайона. На острове уже сейчас идут активные естественные процессы лесовосстановления, которым просто нужно содействовать, подсаживая ценные породы деревьев и обеспечив уход за имеющейся растительностью. Таким образом, больших затрат бюджетных денег создание на Большом острове лесопарка не потребует, уверены экологи.

Текст обращения экологов к мэру Краснодара опубликован здесь.

В Краснодаре за последние несколько лет застроили 300 га зеленых зон. В мае 2013 года власти Краснодара уже заявляли о том, что пересмотрят решения о строительстве в зеленых зонах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Авиакомпания «Ямал» откроет рейсы из Тюмени в Краснодар
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Объявлены победители World Press Photo-2017
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
Путин назначил врио губернатора Новгородской области
Яровая предложила ввести наказание за склонение детей к суициду
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
У Андрея Аршавина родилась дочь Жена известного футболиста, Алиса Казьмина, на самом деле родила не мальчика, а девочку. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь