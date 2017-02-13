Площадь Горького перекроют 25 февраля для празднования Масленицы

Площадь Горького в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта 25 февраля из-за празднования Масленицы, сообщила директор департамента культуры Наталья Суханова.

По ее словам, площадь Горького станет главной площадкой для масленичных гуляний. Мероприятия начнутся в 13:00, нижегородцы смогут посетить мастер-классы, спортивные мероприятия, детскую зону и выбрать сувениры на ярмарке.

По традиции, в завершении вечера будет сожжено чучело Масленицы. Кроме того, праздничные гуляния пройдут 26 февраля на Щелоковском хуторе.