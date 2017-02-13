К концу недели в Беларусь придет оттепель

«Зима постепенно сдает свои позиции, и на предстоящей неделе в Беларуси ожидается неустойчивая погода с повышенным на 2−4 градуса температурным фоном. Температура воздуха продолжит повышаться, и концу недели установится оттепельная погода», — рассказала Светлана Рыбакова.

В предстоящие сутки, 14 февраля, под влиянием малоактивного атмосферного фронта на значительной части территории страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2−8 градусов ниже нуля, при прояснениях по юго-западу воздух охладится до 9−11 градусов мороза, днем ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.

В среду, 15 февраля, ночью еще сохранится влияние фронтального раздела, во многих районах Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов мороза, днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

В четверг погоду в основном будет определять область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов ниже нуля, при прояснениях до 11 градусов мороза, днем ожидается от минус 3 до плюс 3.

К концу рабочей недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения. В пятницу, 17 февраля, ночью преимущественно по северо-западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов ниже нуля, днем прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов.