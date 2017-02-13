Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москвичам удалось вернуть переплаченные за ЖКУ деньги
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Врач, на которую на вызове напали 5 мужчин, в тяжелом состоянии
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Идет бой: СМИ узнали о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Друг-хирург подарил 53-летней Лолите "новое лицо" - СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12:33 (мск), источник: БЕЛТА

К концу недели в Беларусь придет оттепель

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу недели в Беларусь придет оттепель, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

Источник: БЕЛТА

«Зима постепенно сдает свои позиции, и на предстоящей неделе в Беларуси ожидается неустойчивая погода с повышенным на 2−4 градуса температурным фоном. Температура воздуха продолжит повышаться, и концу недели установится оттепельная погода», — рассказала Светлана Рыбакова.

В предстоящие сутки, 14 февраля, под влиянием малоактивного атмосферного фронта на значительной части территории страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2−8 градусов ниже нуля, при прояснениях по юго-западу воздух охладится до 9−11 градусов мороза, днем ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.

В среду, 15 февраля, ночью еще сохранится влияние фронтального раздела, во многих районах Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов мороза, днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

В четверг погоду в основном будет определять область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов ниже нуля, при прояснениях до 11 градусов мороза, днем ожидается от минус 3 до плюс 3.

К концу рабочей недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения. В пятницу, 17 февраля, ночью преимущественно по северо-западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов ниже нуля, днем прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов.

В субботу-воскресенье, 18—19 февраля, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем будет от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Идеи ко Дню всех влюбленных: покатушки на хаски, домашний квест и музыкальный курьер
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
В Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
СКР узнал о применении комплексов «Точка-У» в Донбассе
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Кидман, Дорнан, Стоун и другие на церемонии BAFTA 2017 В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской академии кинематографа
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей В России наконец запретят давать детям странные, нелепые или неблагозвучные имена. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и, видимо, вскоре будет принят. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь