Звезда эфира: смогли бы вы стать радиоведущим?

Формально существует два Дня радио, которые отмечаются в разные дни и по совершенно разным поводам. Первый — профессиональный — встречают работники индустрии.

Поздравлениями они делятся 7 мая — в день, когда российский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Праздник на регулярной основе отмечают давно, с 1945 года.

Второй же праздник, который называют Всемирным днем радио, считается совсем молодым. Впервые его отметили только в 2012 году. Произошло это 13 февраля, и дата выбрана не случайно: именно в этот день 71 год назад в эфир вышло «Радио ООН», станция которого была расположена в штабе Организации Объединенных Наций.

Профессия радиоведущего требует не только профессиональных навыков, но и умения держаться на публике, не теряться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и способности адаптировать сценарий на ходу.

В День радио мы предлагаем читателям пройти тест, который поможет выяснить, готовы вы стать звездой эфира или нет.