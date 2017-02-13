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13:13 (мск), источник: Известия.Ру

Звезда эфира: смогли бы вы стать радиоведущим?

13 февраля во всем мире отмечают День радио.

Источник: Reuters

Формально существует два Дня радио, которые отмечаются в разные дни и по совершенно разным поводам. Первый — профессиональный — встречают работники индустрии.

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Поздравлениями они делятся 7 мая — в день, когда российский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Праздник на регулярной основе отмечают давно, с 1945 года.

Второй же праздник, который называют Всемирным днем радио, считается совсем молодым. Впервые его отметили только в 2012 году. Произошло это 13 февраля, и дата выбрана не случайно: именно в этот день 71 год назад в эфир вышло «Радио ООН», станция которого была расположена в штабе Организации Объединенных Наций.

Профессия радиоведущего требует не только профессиональных навыков, но и умения держаться на публике, не теряться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и способности адаптировать сценарий на ходу.

В День радио мы предлагаем читателям пройти тест, который поможет выяснить, готовы вы стать звездой эфира или нет.

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