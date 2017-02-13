Торфяные пожары посчитают в Качугском районе

В Качугском районе зафиксировано 12 очагов торфяных пожаров. Как сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области, очаги сконцентрированы, 13 февраля 2017 года в район выехали специалисты ведомства и спасатели МЧС, чтобы определить необходимые силы и средства для ликвидации возгораний.

Для обследования труднодоступных лесных участков, поиска возможных других возгораний применят беспилотный летательный аппарат. В феврале также планируется направить в район бульдозеры и экскаваторы для ликвидации возгораний, где это будет возможно.