Торфяные пожары посчитают в Качугском районе
В феврале планируется направить в район бульдозеры и экскаваторы для ликвидации возгораний, где это будет возможно.
В феврале планируется направить в район бульдозеры и экскаваторы для ликвидации возгораний, где это будет возможно.
В Качугском районе зафиксировано 12 очагов торфяных пожаров. Как сообщили «Байкал Инфо» в
Для обследования труднодоступных лесных участков, поиска возможных других возгораний применят беспилотный летательный аппарат. В феврале также планируется направить в район бульдозеры и экскаваторы для ликвидации возгораний, где это будет возможно.
В распоряжении «Байкал Инфо» появилась видеозапись горящего торфяника, которую сделал редактор газеты «Копейка» Борис Слепнёв в районе полузаброшенной деревни Юхта Качугского района. В