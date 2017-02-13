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12:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Торфяные пожары посчитают в Качугском районе

В феврале планируется направить в район бульдозеры и экскаваторы для ликвидации возгораний, где это будет возможно.

В Качугском районе зафиксировано 12 очагов торфяных пожаров. Как сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области, очаги сконцентрированы, 13 февраля 2017 года в район выехали специалисты ведомства и спасатели МЧС, чтобы определить необходимые силы и средства для ликвидации возгораний.

Для обследования труднодоступных лесных участков, поиска возможных других возгораний применят беспилотный летательный аппарат. В феврале также планируется направить в район бульдозеры и экскаваторы для ликвидации возгораний, где это будет возможно.

В распоряжении «Байкал Инфо» появилась видеозапись горящего торфяника, которую сделал редактор газеты «Копейка» Борис Слепнёв в районе полузаброшенной деревни Юхта Качугского района. В пресс-службе министерства подтвердили, что возгорание действует в пределах 5 км от населённого пункта. Глава Бутаковского муниципального образования Андрей Козлов, на территории которого он находится, рассказал агентству, в конце января 2017 года вместе с пожарными они выезжали на обследование территории, зафиксировали один очаг возгорания торфа с периметром в 7 м. Он находится на земле, которая принадлежит частному собственнику, которому направили письмо о необходимости принять меры.

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