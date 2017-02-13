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15:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске будут снижать цены на лекарства против ВИЧ

Антимонопольная служба установила, что по 95 позициям лекарственных препаратов в других странах мира цены оказались ниже предельных отпускных цен производителей, зарегистрированных в России, сообщает пресс-служба УФАС России по НСО.

В Новосибирске будут снижать цены на лекарства против ВИЧ, сообщает пресс-служба УФАС России по НСО.

В рамках второго этапа международного сравнительного анализа ФАС России изучала цены на препараты для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, вирусами гепатитов В и С, а также препараты, применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Антимонопольная служба установила, что по 95 позициям лекарственных препаратов в других странах мира цены оказались ниже предельных отпускных цен производителей, зарегистрированных в России.

ФАС России обратилась ко всем владельцам и держателям регистрационных удостоверений на указанные лекарственные препараты с предложением воспользоваться правом на подачу заявлений о снижении зарегистрированных предельных отпускных цен.

Ряд фармацевтических компаний начал снижение цен на лекарства в добровольном порядке. По состоянию на 9 февраля 2017 года в государственном реестре предельных отпускных цен снижено 30 ранее зарегистрированных цен.

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