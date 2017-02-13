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15:19 (мск), источник: VN.RU

Сироты получают квартиры в Купино

Больше 170 сирот из Купинского района Новосибирской области получили долгожданные квартиры. Первые новоселы уже распаковали вещи и начали обустраивать быт. В ближайшее время собственное жилье получат и другие воспитанники детских домов.

В этой новой кирпичной двухэтажке, отделанной сайдингом, еще не выветрился запах краски. Современные инженерные системы, просторные подъезды, уютные квартиры. Станислав Сидоренко — сирота. Рассказывает — когда вручили ключи от собственного жилья, расплакался.

— Это была большая проблема. Я уезжал в Новосибирск, там пытался снимать жилье. Нам должны были компенсировать затраты на аренду, но в Новосибирске с документами тяжело, и пришлось вернуться в Купино. Здесь мотался по съемным квартирам, — рассказывает сирота Станислав Сидоренко.

В квартире у Станислава — хороший ремонт и новая мебель. Живет с девушкой, подумывает о детях.

В ближайшее время свою жилщадь получит и сирота Алина Кочнева. Она оканчивает медицинский техникум, в планах — выучиться на врача.

— Я общалась с женщиной с опеки и мне сказали, что я получу квартиру после окончания техникума, — говорит сирота Алина Кочнева.

Сегодня в эксплуатацию введены 8 многоквартиных домов, больше 170 сирот получили свое жилье. Сейчас на стадии строительства находится еще один жилой объект.

— Данный 56 квартирный дом был построен в 2010 году. Здесь заселено 36 лиц из категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но хочу напомнить про ту программу, которая действует у нас на территории Новосибирской области. Благодаря правительству существует программа, по которой компенсируется арендная плата. То есть те дети сироты, которые включены в список на получения жилых помещений, могут воспользоваться этой программой и получать ежемесячную компенсацию за арендную плату жилья, которое они снимают, — сообщил начальник отдела и попечительства администрации Купинского района Александр Лямзин.

Многодетная семья Сальниковых из Купино тоже недавно справила новоселье. Раньше семером ютились в однокомнатной квартире, сейчас у них большой дом с приусадебным участком.

— Нам нужен был дом на земле, чтобы сажать овощи. Чтобы дети играли на земле, в песочке. Нас такой вариант устроил, — говорит мама пятерых детей Марина Сальникова.

Ее младший сын увлекается боксом и хоккеем. Не пропускает ни одного матча на телеканале ОТС.

В 2017 году на приобретение жилых помещений для сирот Купинского района из федерального бюджета будет выделено дополнительно 6 миллионов рублей. Кто получит заветные ключи от квартир, узнаем совсем скоро.

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