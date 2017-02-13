В Новосибирске потеплеет в конце февраля

В Новосибирской области конец февраля обещает быть теплым. Об этом сообщил Ренад Ягудин, пресс-секретарь Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ближайшие двое суток на территории Новосибирской области сохраниться аномально холодная погода и высокое атмосферное давление. Температурный фон ночью будет в районе 34−37 градусов по Цельсию, местами до 24- 26 со знаком минус, днем температура будет держаться в районе — 17 -24 градусов.

К 16 февраля погодные условия немного улучшаться- градусник термометра поднимется до -26 -29 градусов, местами до -30. При этом осадки маловероятны. Ветер будет слабый, ожидаются туманы, дымки, гололедица.

Уверенное потепление сибиряки ощутят на себе только в конце последней декады февраля — как и положено, к завершению зимы. Потеплеет до — 18 -23 градусов ночью и до -10 -15 днем.