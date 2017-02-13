В детских садах Казани обновилось сезонное меню

«Единое 10-дневное цикличное меню с января действует в 465 учреждениях Казани и 9 районах республики», — рассказала она.

Гузель Ананьева пояснила, что меню обновляется не менее двух раз в год, а на практике — 4−5 раз в связи с сезонностью используемых овощей и фруктов. «При внесении изменений учитывают пожелания родителей», — подчеркнула спикер.

По ее словам, изменение размера родительской платы за пребывание ребенка в детском саду позволило увеличить суточную норму фруктов, сухофруктов, соков, мяса, молочных продуктов и сыра. «С января суточный объем блюд увеличился на 97 граммов — до 1782 граммов в день. Привожу эти цифры родителям, которые после смены меню посчитали, что в рационе детей стало меньше мяса и увеличилось количество овощей», — отметила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания.

Г. Ананьева обратила внимание на то, что меню составляется на основании рекомендаций Научно-исследовательского института питания РАН с учетом физиологических потребностей детей всех возрастных групп в энергии и пищевых веществах, а также в соответствии с требованием СанПиНа и методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ. В декабре 2016 года на новое меню получено экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии РТ на соответствие требованиям СанПиНа. Также оно в обязательном порядке согласовывается с Роспотребнадзором. «Такая процедура проводится каждый раз в течение года, когда в меню вводятся изменения», — добавила Г. Ананьева.