В детских садах Казани обновилось сезонное меню

«Единое 10-дневное цикличное меню с января действует в 465 учреждениях Казани и 9 районах республики», — рассказала она.
Гузель Ананьева пояснила, что меню обновляется не менее двух раз в год, а на практике — 4−5 раз в связи с сезонностью используемых овощей и фруктов. «При внесении изменений учитывают пожелания родителей», — подчеркнула спикер.
По ее словам, изменение размера родительской платы за пребывание ребенка в детском саду позволило увеличить суточную норму фруктов, сухофруктов, соков, мяса, молочных продуктов и сыра. «С января суточный объем блюд увеличился на 97 граммов — до 1782 граммов в день. Привожу эти цифры родителям, которые после смены меню посчитали, что в рационе детей стало меньше мяса и увеличилось количество овощей», — отметила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания.
Г. Ананьева обратила внимание на то, что меню составляется на основании рекомендаций Научно-исследовательского института питания РАН с учетом физиологических потребностей детей всех возрастных групп в энергии и пищевых веществах, а также в соответствии с требованием СанПиНа и методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ. В декабре 2016 года на новое меню получено экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии РТ на соответствие требованиям СанПиНа. Также оно в обязательном порядке согласовывается с Роспотребнадзором. «Такая процедура проводится каждый раз в течение года, когда в меню вводятся изменения», — добавила Г. Ананьева.
Ежедневно в рационе детей предусмотрено использование молока, кисломолочных продуктов, мяса или рыбы, овощей и фруктов. Через день или два-три раза в неделю в меню включается творог, сметана, птица, яйцо, сыр и соки. На первое детям предлагают супы на курином, мясном и рыбном бульонах. Молочные и вегетарианские супы готовятся не чаще одного раза в неделю. Вторые блюда из мяса, рыбы или птицы включены в рацион в виде котлет, биточков, гуляша и запеканок. «В один день в различные приемы пищи не допускается повторения одних и тех же блюд. Например, если в обед первое блюдо заправлено крупой или картофелем, гарнир ко второму блюду из этих продуктов уже не готовится», — пояснила Г. Ананьева.
По ее словам, специалисты департамента постоянно ведут контроль соблюдения меню и качества блюд. Так, в январе проверки прошли в 111 образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных. Кроме того, контроль качества готовых блюд в дошкольных образовательных учреждения осуществляет бракеражная комиссия (уполномоченная группа сотрудников — прим. ред.) в составе не менее трех человек — руководитель учреждения, шеф-повар и медицинский работник. Готовые блюда и кулинарные изделия отпускаются только после снятия бракеража.
Скоро в департаменте планируется проведение открытых дверей для заведующих детскими садами, родительских комитетов. Как отметила докладчик, они смогут посетить комбинат питания, аккредитованную лабораторию и продегустировать блюда детсадовского меню.
Гузель Ананьева также напомнила номер телефона горячей линии департамента — 5333−600, куда можно обращаться при возникновении вопросов по питанию.
«Хорошо, что вместе с родителями проводите дегустации, чтобы они понимали, видели, какая работа проводится», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. «Сегодня 92% школьников охвачены горячим питанием, но это не повод успокаиваться, — добавил он. — Давно известно, что 60% питания ребенок должен получать в первой половине дня. Конечно, каждому на вкус не угодишь. Но должно быть единое меню, и нужно проводить разъяснительную работу с родителями».
По словам И. Метшина, при организации питания в образовательных учреждениях человеческий фактор никто не отменял. «У нас тысячи поваров, и, к сожалению, бывают случаи хищения, подмены и т. д. Поэтому в департаменте создана целая служба безопасности, которая за этим следит. Продолжайте эту работу и ведите ее не только силами департамента, но и Управления образования, — отметил И. Метшин. — Прежде всего, на страже интересов и качества питания детей должен стоять директор».
Глава города обратил внимание на то, что уже 9 районов Татарстана обслуживается департаментом. «Такое же количество районов стоит на очереди к нам. Пользуясь услугами частных предпринимателей, невозможно готовить качественное и сбалансированное меню. Департаменту это удается. Мы хотим видеть в будущем здоровых детей, а будущее закладывается сегодня, в том числе за счет здорового образа жизни, физкультуры, массового спорта, свежего воздуха, здорового, качественного и системного питания», — подчеркнул И. Метшин.