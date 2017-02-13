Хиллари Клинтон и Стас Михайлов возглавили список самых нежелательных попутчиков

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

Опрос по поводу самых нежелательных попутчиков среди знаменитостей провел портал бронирования отелей Hotels.com. В итоге 42 процента его участников заявили, что отказались бы путешествовать в компании бывшего кандидата в президенты США. Следом за Клинтон идет российский певец Стас Михайлов. Треть респондентов не хотели бы видеть его в качестве попутчика.

Замыкает топ-3 балерина Анастасия Волочкова (27 процентов). Кроме того, 26 процентов россиян не хотели бы путешествовать вместе с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.