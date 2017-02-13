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13:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Злостных неплательщиков» штрафов ловят в Иркутской области

Цель рейдов — принудительное привлечение граждан к оплате штрафов.

Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами проводят профилактическое мероприятие «Злостный неплательщик» на территории Иркутской области с 13 по 16 февраля. Целью профилактических рейдов, является принудительное привлечение граждан к оплате административных штрафов, если они не были оплачены в установленные законом сроки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Приставы будут находиться в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД, в местах приема граждан и на штрафстоянках. Так же, совместно с участковыми уполномоченными полиции, они посетят должников по месту проживания.

«При остановке транспортного средства автомобилисты будут проверяться по информационным базам ГИБДД и коллег из службы судебных приставов на наличие задолженности по штрафам», — отметили в ведомстве.

Полицейские напоминают, что неуплата штрафа в предусмотренный законодательством срок, влечет для водителя наложение в отношении него нового денежного наказания уже в двукратном размере (от суммы неуплаченного штрафа), либо административный арест до 15 суток.

Каждый автолюбитель может узнать о наличии задолженности в любом из регистрационно-экзаменационных подразделений госавтоинспекции, либо на сайте госавтоинспекции МВД России, либо на сайте УФССП России по Иркутской области — в разделе «Банк данных исполнительных производств».

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