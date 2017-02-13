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13:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Октябрьском открыли новый зал спортивной акробатики

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В городе Октябрьском состоялось торжественное открытие специализированного зала спортивной акробатики имени Александра Дергунова. Расположился он в бывшем лицее № 35 по адресу: ул. Трипольского, 67.

Здесь созданы все условия для комфорта и удобства спортсменов, всех любителей этого красочного и зрелищного вида спорта. Спортивный зал соответствует современным требованиям: смонтирован «теплый пол», покрытый акробатическим ковром, оборудованы душевые, раздевалки, закуплен необходимый спортивный инвентарь, в том числе канат, шведская стенка, батут.

В церемонии открытия приняли участие глава администрации города Алексей Шмелев, руководители и представители городской федерации спортивной акробатики. В приветственной речи Алексей Шмелев отметил высокую значимость такого спортивного зала для города и выразил надежду, что с его открытием число занимающихся спортивной акробатикой увеличится. Глава города поблагодарил сына Александра Дергунова — Артема за помощь в организации и открытии зала. Из рук главы администрации юные спортсмены получили символический ключ.

Со словами поздравлений и признательности к собравшимся обратились также исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России Ирина Никитина и тренер-преподаватель Федерации спортивной акробатики Октябрьского Олеся Муллагалиева.

В новом помещении юные спортсмены провели показательные выступления, сообщили в администрации муниципалитета.

Александр Дергунов 10 лет возглавлял Федерацию спортивной акробатики Октябрьского. Являлся кандидатом в мастера спорта. В 2014 году его жизнь трагически оборвалась.

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