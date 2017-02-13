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14:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ГУ МЧС России по РБ информирует, что 14 февраля ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, южный 9−14 м/с с сильными порывами — до 20 м/с. На отдельных участках трасс ухудшение видимости до 500−1000 метров.

Источник: Башинформ

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электросети нужно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.

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