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13:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Родители ростовских школьников сдали ЕГЭ

Первый ЕГЭ этого года сдан. Правда результаты этого экзамена ни в какие официальные зачеты не пойдут, ведь впервые за всю историю проведения теста за парты сели родители будущих выпускников. Зачем это понадобилось? Кто рискнул пощекотать себе нервы и вспомнить правила русского языка?

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Вооружившись только школьными знаниями, родители учеников вникают в порядок проведения и правила Единого государственного экзамена. Они, возможно, единственный раз в жизни попадают в подобную ситуацию, поэтому перед началом всех собирают в актовом зале лицея № 56, где и пройдет тестирование.

«Мы решили принять участие во всероссийской акции для того, чтобы показать родителям, как организована процедура проведения экзамена, снять напряжение и ответить на все вопросы, которые возникнут у них», — поясняет министр образования Ростовской области Лариса Балина.

О том, что никаких мобильных телефонов или шпаргалок пронести не удастся, предупреждают заранее и проверяют дважды — металлоискателем и ручным прибором. Сдают русский язык родители согласно общим правилам и нормам. Условия максимально приближены к настоящему экзамену.

В аудиториях непрерывно работают видеокамеры, за порядком следят организаторы и не перестают утверждать, что абсолютно для всех условия равные. Здесь же за партой даже министр образования области.

Пожалуй, единственное отличие для взрослых — меньше заданий, но меньше и времени. Роман Сучилин — единственный мужчина в Ростове, сдающий в этот день экзамен. Любящий папа поддерживает таким образом дочь Марию, которой через несколько месяцев предстоит проверить свои знания для поступления в мединститут.

«Готовился. Думаю, что готов. У дочери есть специальное пособие для подготовки к ЕГЭ. Она мне давала варианты, я изучал, потом она меня оценивала, помогала, то есть мы это делали вместе», — рассказывает Роман Сучилин.

На вопрос о том, на какой бал рассчитывает, Роман отвечает: «Предугадать сложно, но точно хочется, чтобы у дочери был выше». Результаты, кстати, будут известны через неделю. Итоги также можно узнать через мобильное приложение «Смотри ЕГЭ» на смартфоне. По словам организаторов, это ноу-хау нашего региона.

В день госэкзамена участие в акции принимают порядка 900 жителей Дона, попытавшихся сесть за парты и, как говорится, вспомнить всё. Цель взрослого тестирования — показать школьникам, что это не страшно, если, конечно, в школе учиться.

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