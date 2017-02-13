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13:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье мать задолжала 700 тыс. рублей своей дочери, брошенной в роддоме

Женщина заявила судебным приставам, что вообще никогда не рожала ребёнка.

Судебные приставы по Сивинскому и Карагайскому района пытаются взыскать алименты с матери, которая «запамятовала», что у неё 13 лет назад родилась девочка. Женщина оставила ребёнка в роддоме в 2004 г. За это время она задолжала своей дочери более 700 тысяч рублей алиментов.

Судебный пристав обнаружил дом, в котором, по сведениям граждан, могла проживать разыскиваемая им должница. Дверь ему открыл мужчина, который подтвердил, что горе-мать живёт с ним. Однако женщина заявила приставу, что впервые слышит своё имя, отказавшись предоставить паспорт. Когда пристав пригрозил полицией, она тут же вспомнила своё имя. Но когда ей предъявили исполнительный лист о взыскании алиментов, женщина сказала, что вообще никогда не рожала ребёнка. Тогда судебный пристав помог ей вспомнить про события 13-летней давности: бросив дочку в роддоме, биологическая мать с тех пор её не навещала и никогда не интересовалась её судьбой.

Должницу предупредили об административной и уголовной ответственности, которая грозит за неуплату алиментов.

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