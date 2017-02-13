В Прикамье мать задолжала 700 тыс. рублей своей дочери, брошенной в роддоме
Женщина заявила судебным приставам, что вообще никогда не рожала ребёнка.
Женщина заявила судебным приставам, что вообще никогда не рожала ребёнка.
Судебные приставы по Сивинскому и Карагайскому района пытаются взыскать алименты с матери, которая «запамятовала», что у неё 13 лет назад родилась девочка. Женщина оставила ребёнка в роддоме в 2004 г. За это время она задолжала своей дочери более 700 тысяч рублей алиментов.
Судебный пристав обнаружил дом, в котором, по сведениям граждан, могла проживать разыскиваемая им должница. Дверь ему открыл мужчина, который подтвердил, что
Должницу предупредили об административной и уголовной ответственности, которая грозит за неуплату алиментов.